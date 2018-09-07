Британське МЗС очолив колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Хант

Колишнього виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Великої Британії Джеремі Ханта призначили на посаду глави Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє BBC.

Хант з 2012 року і до цього часу обіймав посаду міністра охорони здоров'я. Раніше два роки він був міністром культури, ЗМІ і спорту.

Нагадаємо, Борис Джонсон покинув пост глави МЗС на тлі прийняття плану "м'якого Brexit", який передбачає збереження зони вільної торгівлі для товарів і розробку спрощеного митного порядку з ЄС. Джонсон виступав за більш жорсткий варіант виходу з Євросоюзу.