ПОЛІТИКА НОВИНИКолишнього виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Великої Британії Джеремі Ханта призначили на посаду глави Міністерства закордонних справ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британське МЗС очолив колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Хант
Джеремі Хант обійматиме пост міністра закордонних справ Великобританії замість Бориса Джонсона
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє BBC.
Хант з 2012 року і до цього часу обіймав посаду міністра охорони здоров'я. Раніше два роки він був міністром культури, ЗМІ і спорту.
Нагадаємо, Борис Джонсон покинув пост глави МЗС на тлі прийняття плану "м'якого Brexit", який передбачає збереження зони вільної торгівлі для товарів і розробку спрощеного митного порядку з ЄС. Джонсон виступав за більш жорсткий варіант виходу з Євросоюзу.
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09 07 2018 23:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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