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Британське МЗС очолив колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Хант

Джеремі Хант обійматиме пост міністра закордонних справ Великобританії замість Бориса Джонсона
Колишнього виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Великої Британії Джеремі Ханта призначили на посаду глави Міністерства закордонних справ.
Британське МЗС очолив колишній міністр охорони здоров Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє BBC.

Хант з 2012 року і до цього часу обіймав посаду міністра охорони здоров'я. Раніше два роки він був міністром культури, ЗМІ і спорту.

Нагадаємо, Борис Джонсон покинув пост глави МЗС на тлі прийняття плану "м'якого Brexit", який передбачає збереження зони вільної торгівлі для товарів і розробку спрощеного митного порядку з ЄС. Джонсон виступав за більш жорсткий варіант виходу з Євросоюзу.

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09 07 2018 23:45
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