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Британське МЗС в 2016 році атакувала раніше невідома хакерська група

Фахівці знайшли багато спільного між Callisto та іншими хакерськими групами, що діють в інтересах російських спецслужб
Міністерство закордонних справ Великобританії протягом декількох місяців 2016 року піддавалася атакам "високомотивованих і добре забезпечених ресурсами" хакерів.
Британське МЗС в 2016 році атакувала раніше невідома хакерська група Фото: news-front.info

У британському Національному центрі кібербезпеки не уточнюють, чи були водночас викрадені якісь дані. Джерело в центрі повідомило, що найважливіша конфіденційна інформація Форін-офісу зберігалася в системах, які хакерська атака оминула, повідомляє ВВС.

За хакерською атакою стоїть раніше невідома група, яку фінська компанія F-Secure назвала Callisto ("Каллісто") - на честь героїні давньогрецької міфології, яку Зевс перетворив на ведмедицю.

Не виключено, що назва Callisto - відсилання до найвідоміших хакерських груп, що атакують західні країни - Cozy Bear і Fancy Bear ("Затишний ведмедик" і "Модний ведмедик"). Низка компаній у сфері інформаційної безпеки, а також влада США вважають, що ці групи пов'язані з російськими спецслужбами.

Сallisto також атакує військових і державних службовців, аналітичні центри та журналістів. Західні країни - не єдина мета Callisto, її цікавить секретна інформація у Східній Європі і на Південному Кавказі.

За даними F-Secure, інфраструктура Callisto розташована в Росії, Україні та Китаї. Викрадення паролів проводилося з допомогою фішингу - листів, що містять посилання на підроблений інтерфейс електронної пошти.

Фахівці F-Secure повідомили, що знайшли багато спільного між Callisto та іншими хакерськими групами, що діють в інтересах російських спецслужб. У F-Secure зазначають, що група Callisto активна з кінця 2015 року і продовжує діяти дотепер.

Напередодні The Guardian повідомила про іноземне втручання в голосування за "Брексіт". Перед закінченням реєстрації для участі в референдумі урядовий сайт виявився недоступним.

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13 04 2017 22:33
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