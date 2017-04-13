Британське МЗС в 2016 році атакувала раніше невідома хакерська група
У британському Національному центрі кібербезпеки не уточнюють, чи були водночас викрадені якісь дані. Джерело в центрі повідомило, що найважливіша конфіденційна інформація Форін-офісу зберігалася в системах, які хакерська атака оминула, повідомляє ВВС.
За хакерською атакою стоїть раніше невідома група, яку фінська компанія F-Secure назвала Callisto ("Каллісто") - на честь героїні давньогрецької міфології, яку Зевс перетворив на ведмедицю.
Не виключено, що назва Callisto - відсилання до найвідоміших хакерських груп, що атакують західні країни - Cozy Bear і Fancy Bear ("Затишний ведмедик" і "Модний ведмедик"). Низка компаній у сфері інформаційної безпеки, а також влада США вважають, що ці групи пов'язані з російськими спецслужбами.
Сallisto також атакує військових і державних службовців, аналітичні центри та журналістів. Західні країни - не єдина мета Callisto, її цікавить секретна інформація у Східній Європі і на Південному Кавказі.
За даними F-Secure, інфраструктура Callisto розташована в Росії, Україні та Китаї. Викрадення паролів проводилося з допомогою фішингу - листів, що містять посилання на підроблений інтерфейс електронної пошти.
Фахівці F-Secure повідомили, що знайшли багато спільного між Callisto та іншими хакерськими групами, що діють в інтересах російських спецслужб. У F-Secure зазначають, що група Callisto активна з кінця 2015 року і продовжує діяти дотепер.
Напередодні The Guardian повідомила про іноземне втручання в голосування за "Брексіт". Перед закінченням реєстрації для участі в референдумі урядовий сайт виявився недоступним.
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