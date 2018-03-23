Британські дипломати з родинами покинули посольство на території Росії
Про це повідомляє "РИА Новости".
"З території посольства Великої Британії виїхали три мікроавтобуси", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що працівники дипмісії, які залишились в посольстві, вийшли у двір і проводили їх оплесками.
Нагадаємо, 20 себерзня російські дипломати, рішення про вислання яких ухвалив британський уряд через справу про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, залишили посольство РФ у Лондоні.
Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.
4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.
Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах