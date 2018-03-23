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Британські дипломати з родинами покинули посольство на території Росії

Зазначається, що інші співробітники посольства проводили їх з оплесками
Посольство Великої Британії в Росії покинуло 23 дипломати з родинами.
Британські дипломати з родинами покинули посольство на території Росії Фото: REUTERS / Tatyana Makeyeva

Про це повідомляє "РИА Новости".

"З території посольства Великої Британії виїхали три мікроавтобуси", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що працівники дипмісії, які залишились в посольстві, вийшли у двір і проводили їх оплесками.

Нагадаємо, 20 себерзня російські дипломати, рішення про вислання яких ухвалив британський уряд через справу про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, залишили посольство РФ у Лондоні.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

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23 03 2018 14:04
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