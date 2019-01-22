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Британські поліцейські врятували домашню мишу, хазяїн якої потрапив до в’язниці

Озброєна група поліцейських відкрила помешкання власника гризуна, аби захисники тварин змогли забрати її
Поліцейські графства Дербішир у Великій Британії врятували домашню мишу-піщанку, яка залишилася одна, бо її хазяїн потрапив до в’язниці.
Британські поліцейські врятували домашню мишу, хазяїн якої потрапив до в’язниці Фото: соцмережі

До поліції за допомогою звернулися представники Королівської спільноти із захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA), повідомляє BBC.

Озброєна група поліцейських відкрила помешкання власника гризуна, аби захисники тварин змогли забрати її. Зазначається, що миша була живою, хоч і дуже голодною, бо була на самоті тиждень. Представники RSPCA доставили тварину до ветеринара.

"Ми завжди тісно співпрацюємо з аварійними службами і вдячні їм за допомогу в порятунку тварин. Ми розуміємо, що їхня допомога буде залежати від ресурсів, доступних у конкретний час", - зазначив представник RSPCA.

У поліції наголосили, що операція з порятунку миші не вплинула на оперативну роботу.

"Озброєних офіцерів зазвичай викликають для надання підтримки в отриманні доступу до об’єктів, які викликають занепокоєння. Якщо би була необхідність в них в іншому місці, то офіцери змогли би швидко мобілізуватися", - сказав представник поліції.

Нагадаємо, що австралієць помітив, як десяток очеретяних жаб їхали на триметровому пітоні.

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22 01 2019 23:42
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