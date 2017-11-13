Британські спецслужби підозрюють софт Касперського в шпигунстві
Про це, посилаючись на газету The Financial Times.
За інформацією видання, в Центрі урядового зв'язку (GCHQ, розвідслужба, що відповідає за інформаційну безпеку британського уряду) підозрюють, що ФСБ РФ використовує софт "Лабораторії Касперського" для шпигунства за стратегічно важливими закордонними цілями - наприклад, за працівниками уряду або військовими Сполученого Королівства.
Банк Barclays, який з 2008 року пропонує своїм клієнтам безкоштовне використання софту "Лабораторії Касперського", має намір припинити співпрацю з компанією Євгена Касперського, зазначає The Financial Times.
У той же час в Barclays підкреслили, що рішення про припинення договору з "Лабораторією Касперського" викликано комерційними причинами, і банк не отримував жодних повідомлень або рекомендацій від GCHQ.
Доказів того, що хтось із клієнтів Barclays, які встановили антивірус Касперського, зазнав втручання, немає, зазначає газета.
Нагадаємо, Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) і російська "Лабораторія Касперського" підписали нову угоду про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю попри скандал з Агентством нацбезпеки.
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