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Британські спецслужби вважають, що знайшли місце виготовлення "Новічка", – ЗМІ

Британія знала про існування об'єкта, де було зроблено "Новічок", ще перед нападом 4 березня
Британські спецслужби вважають, що змогли вирахувати місце розташування таємної російської лабораторії, де була виготовлена нервово-паралітична речовина "Новічок", якою отруїли Сергія і Юлію Скрипалів.
Британські спецслужби вважають, що знайшли місце виготовлення "Новічка", – ЗМІ Фото: reuters.com

Урядовці та співробітники безпекових відомств мали змогу ідентифікувати джерело, використовуючи науковий аналіз та розвідку впродовж кількох днів після спроби вбивства Сергія та Юлії Скрипалів, повідомляє The Times з посиланням на джерела в спецслужбах Британії.

Британія знала про існування об'єкта, де було зроблено "Новічок", ще перед нападом 4 березня.

"Ми знали багато чого до моменту першого засідання надзвичайного комітету, що переважно все вказує на Росію", – заявило джерело в уряді.

Спецслужби при цьому не впевнені на 100% щодо джерела походження отрути, однак наполягають, що мають високий ступінь впевненості щодо місця її виготовлення. Вони також вважають, що росіяни проводили випробування з метою дізнатися, чи можна використовувати "Новічок" для вбивства.

Раніше науковці британської лабораторії Портон-Даун (Porton Down) не змогли встановити, чи була Росія країною походження нервово-паралітичної речовини "Новічок", якою отруїли екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку Юлію.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

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05 04 2018 10:37
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