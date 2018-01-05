Британські винищувачі заступили на бойове чергування над Чорним морем
Під час церемонії на авіабазі Міхаїла Когалнічану на півдні Румунії провідні офіційні особи з НАТО надали акредитацію британським винищувачам на участь у місії з посилення авіаційної поліції над Чорним морем, повідомляє сайт британських Королівських повітряних сил.
Британські винищувачі будуть працювати разом з румунськими ВПС, флот яких складається з винищувачів МіГ-21 та F-16.
"Такі місії зі спостереження за повітряним рухом гарантують, що ми зможемо швидко та ефективно боротися з будь-якою можливістю агресії чи загрозою для Альянсу або його членів", - сказав на церемонії посол Британії в Румунії Пол Бруммель.
Винищувачі НАТО в рамках місії повітряної поліції патрулюють небо над Румунією та Болгарією.
Нагадаємо, що минулоріч в Одесі пришвартувалися чотири кораблі зі складу другої постійної військово-морської мінної групи НАТО.
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