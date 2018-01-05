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Британські винищувачі заступили на бойове чергування над Чорним морем

Винищувачі будуть працювати разом з румунськими ВПС, флот яких складається з винищувачів МіГ-21 та F-16
Британські винищувачі Typhoon розпочинають участь у місії повітряної поліції НАТО над Чорним морем.
Британські винищувачі заступили на бойове чергування над Чорним морем Фото: english.yonhapnews.co.kr

Під час церемонії на авіабазі Міхаїла Когалнічану на півдні Румунії провідні офіційні особи з НАТО надали акредитацію британським винищувачам на участь у місії з посилення авіаційної поліції над Чорним морем, повідомляє сайт  британських Королівських повітряних сил.

Британські винищувачі будуть працювати разом з румунськими ВПС, флот яких складається з винищувачів МіГ-21 та F-16.

"Такі місії зі спостереження за повітряним рухом гарантують, що ми зможемо швидко та ефективно боротися з будь-якою можливістю агресії чи загрозою для Альянсу або його членів", - сказав на церемонії посол Британії в Румунії Пол Бруммель.

Винищувачі НАТО в рамках місії повітряної поліції патрулюють небо над Румунією та Болгарією.

Нагадаємо, що минулоріч в Одесі пришвартувалися чотири кораблі зі складу другої постійної військово-морської мінної групи НАТО.

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