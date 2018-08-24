Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Британські винищувачі здійнялися в небо через російський військовий літак над Чорним морем

Це другий випадок за тиждень
Винищувачі Typhoon королівських ВПС Великої Британії 23 серпня здійнялися в повітря з бази "Міхаїл-Когелнічану" в Румунії, щоб перехопити російський протичовновий літак Бе-12 над Чорним морем.
Британські винищувачі здійнялися в небо через російський військовий літак над Чорним морем Фото: raf.mod.uk

Як повідомляють у британському міністерстві оборони, вдруге за тиждень літаки королівських ВПС піднімаються "для запобігання провокацій з боку російських літаків": попереднє перехоплення відбулося 20 серпня.

23 серпня Бе-12 прямував з боку окупованого Криму на південний захід, у бік повітряного простору НАТО.

"Ми колективно готові реагувати на будь-який акт агресії і будемо підтримувати наших союзників зі Східної Європи для запобігання будь-яким загрозам", – прокоментував інцидент міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2018 21:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.