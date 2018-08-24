ПОЛІТИКА НОВИНИВинищувачі Typhoon королівських ВПС Великої Британії 23 серпня здійнялися в повітря з бази "Міхаїл-Когелнічану" в Румунії, щоб перехопити російський протичовновий літак Бе-12 над Чорним морем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британські винищувачі здійнялися в небо через російський військовий літак над Чорним морем
Це другий випадок за тиждень
Фото: raf.mod.uk
Як повідомляють у британському міністерстві оборони, вдруге за тиждень літаки королівських ВПС піднімаються "для запобігання провокацій з боку російських літаків": попереднє перехоплення відбулося 20 серпня.
23 серпня Бе-12 прямував з боку окупованого Криму на південний захід, у бік повітряного простору НАТО.
"Ми колективно готові реагувати на будь-який акт агресії і будемо підтримувати наших союзників зі Східної Європи для запобігання будь-яким загрозам", – прокоментував інцидент міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон.
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