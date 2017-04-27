Британські ЗМІ написали про "Ку-клукс-клан" фанатів на матчі "Динамо"
"Фанати київського "Динамо "носять вбрання і маски Ку-клукс-клану, прикрашені свастиками на матчі з донецьким "Шахтарем".
Ультрас "Динамо" за допомогою соціальних мереж і медіа закликали фанатів прийти на матч одягненим у всьому білому.
Фото: соцмережі
Також уболівальники розгорнули банер 100% білий", - ідеться у матеріалі англійського видання.
У статті також зазначається, що на 88-ій хвилині весь сектор ультрас "Динамо" запалює фаєри і розпочинає кричалки.
На фото також один з уболівальників у секторі "Шахтаря", який одягнув футболку із зображенням Гітлера.
Як зазначає видання, на цій грі був присутній делегат УЄФА, який стежить за підготовкою Києва до фіналу Ліги чемпіонів 2018 року.
Фото: соцмережі
Інший британський таблоїд Sun також надав відео з перфомансу фанів "Динамо" у грі з "Шахтарем", але підписав: Racism in Russia.
За інформацією Чемпіона, серед ультрас "Динамо" персонажів з капелюхами "Ку-клукс-клану" було не так і багато. Більшість фанів столичного клубу були одягнені в біле, оскільки ультрас "Динамо" підготували акцію "#білашиза".
Прокоментувати події у фанатському секторі деякі з ультрас столичного клубу відмовилися.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 21 квітня, донецький "Шахтар" переміг "Динамо" (1:0) в матчі 26-го туру чемпіонату України.
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