Британські ЗМІ написали про "Ку-клукс-клан" фанатів на матчі "Динамо"

"Фанати київського "Динамо "носять вбрання і маски Ку-клукс-клану, прикрашені свастиками на матчі з донецьким "Шахтарем".

Ультрас "Динамо" за допомогою соціальних мереж і медіа закликали фанатів прийти на матч одягненим у всьому білому.



Фото: соцмережі

Також уболівальники розгорнули банер 100% білий", - ідеться у матеріалі англійського видання.

У статті також зазначається, що на 88-ій хвилині весь сектор ультрас "Динамо" запалює фаєри і розпочинає кричалки.

На фото також один з уболівальників у секторі "Шахтаря", який одягнув футболку із зображенням Гітлера.

Як зазначає видання, на цій грі був присутній делегат УЄФА, який стежить за підготовкою Києва до фіналу Ліги чемпіонів 2018 року.



Фото: соцмережі

Інший британський таблоїд Sun також надав відео з перфомансу фанів "Динамо" у грі з "Шахтарем", але підписав: Racism in Russia.

За інформацією Чемпіона, серед ультрас "Динамо" персонажів з капелюхами "Ку-клукс-клану" було не так і багато. Більшість фанів столичного клубу були одягнені в біле, оскільки ультрас "Динамо" підготували акцію "#білашиза".

Прокоментувати події у фанатському секторі деякі з ультрас столичного клубу відмовилися.