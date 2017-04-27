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Британські ЗМІ написали про "Ку-клукс-клан" фанатів на матчі "Динамо"

На цій грі був присутній делегат УЄФА, який стежить за підготовкою Києва до фіналу Ліги чемпіонів 2018 року
Британське видання Daily Mail опублікувало матеріал, присвячений поведінці фанатів на матчі 26-го туру чемпіонату України "Динамо" - "Шахтар".
Британські ЗМІ написали про "Ку-клукс-клан" фанатів на матчі "Динамо" Фото: champion.com.ua

"Фанати київського "Динамо "носять вбрання і маски Ку-клукс-клану, прикрашені свастиками на матчі з донецьким "Шахтарем".

Ультрас "Динамо" за допомогою соціальних мереж і медіа закликали фанатів прийти на матч одягненим у всьому білому.


Фото: соцмережі

Також уболівальники розгорнули банер 100% білий", - ідеться у матеріалі англійського видання.

У статті також зазначається, що на 88-ій хвилині весь сектор ультрас "Динамо" запалює фаєри і розпочинає кричалки.

На фото також один з уболівальників у секторі "Шахтаря", який одягнув футболку із зображенням Гітлера.

Як зазначає видання, на цій грі був присутній делегат УЄФА, який стежить за підготовкою Києва до фіналу Ліги чемпіонів 2018 року.


Фото: соцмережі

Інший британський таблоїд Sun також надав відео з перфомансу фанів "Динамо" у грі з "Шахтарем", але підписав: Racism in Russia. 

За інформацією Чемпіона, серед ультрас "Динамо" персонажів з капелюхами "Ку-клукс-клану" було не так і багато. Більшість фанів столичного клубу були одягнені в біле, оскільки ультрас "Динамо" підготували акцію "#білашиза".

Прокоментувати події у фанатському секторі деякі з ультрас столичного клубу відмовилися.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 21 квітня, донецький "Шахтар" переміг "Динамо" (1:0) в матчі 26-го туру чемпіонату України.

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27 04 2017 14:58
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