Британські ЗМІ: Найвпливовіший спонсор Brexit зустрічався із послом Росії 11 разів
Зустрічі відбулися перед референдумом щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу, і протягом двох місяців після нього, повідомляє The Guardian.
В документах, які запропонувала перевірити газета The Observer, йдеться, що російське посольство зробило ще чотири запрошення, але невідомо, чи були вони прийняті.
У виданні відзначили, що в останні роки Бенкс стверджував, що зустріч з послом була лише одна, "під час ланчу з випивкою", але The Observer з'ясувала, що зустрічі були неодноразовими.
Після цього, Бенкс розповів парламентської комісії, що зустрічався з послом "два або три рази", а минулого тижня після публікації в New York Times зізнався в четвертій зустрічі.
The Observer навів докази ще семи зустрічей, але Бенкс це ніяк не прокоментував.
Нагадаємо, що найбільший донор кампанії за вихід Великобританії з ЄС мільйонер Аррон Бенкс має зв’язки з російськими бізнесменами.
Зокрема, журналісти The Times отримали електронні листи Бенкса і його бізнес-партнера Енді Вігмора, які свідчать, що обидва неодноразово контактували з російськими чиновниками, щоб обговорити можливості бізнесу та питання, що становлять взаємний інтерес під час кампанії за Brexit і після неї.
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