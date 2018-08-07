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Британські ЗМІ: Найвпливовіший спонсор Brexit зустрічався із послом Росії 11 разів

Раніше, Аррон Бенкс стверджував, що бачився з російським послом лише один раз
Найбільший спонсор Brexit, мільйонер Аррон Бенкс не менш ніж 11 разів зустрічався з послом Росії Олександром Яковенком.
Британські ЗМІ: Найвпливовіший спонсор Brexit зустрічався із послом Росії 11 разів Аррон Бенкс. Фото: Rob Pinney / Global Look Press

Зустрічі відбулися перед референдумом щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу, і протягом двох місяців після нього, повідомляє The Guardian.

В документах, які запропонувала перевірити газета The Observer, йдеться, що російське посольство зробило ще чотири запрошення, але невідомо, чи були вони прийняті.

У виданні відзначили, що в останні роки Бенкс стверджував, що зустріч з послом була лише одна, "під час ланчу з випивкою", але The Observer з'ясувала, що зустрічі були неодноразовими.

Після цього, Бенкс розповів парламентської комісії, що зустрічався з послом "два або три рази", а минулого тижня після публікації в New York Times зізнався в четвертій зустрічі.

The Observer навів докази ще семи зустрічей, але Бенкс це ніяк не прокоментував.

Нагадаємо, що найбільший донор кампанії за вихід Великобританії з ЄС мільйонер Аррон Бенкс має зв’язки з російськими бізнесменами.

Зокрема, журналісти The Times отримали електронні листи Бенкса і його бізнес-партнера Енді Вігмора, які свідчать, що обидва неодноразово контактували з російськими чиновниками, щоб обговорити можливості бізнесу та питання, що становлять взаємний інтерес під час кампанії за Brexit і після неї.

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08 07 2018 12:26
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