Британського міністра, звинуваченого жінками, знайшли мертвим у нього вдома
Міністр пішов з посади 3 листопада після того, як кілька жінок виступили зі звинуваченнями на адресу 49-річного політика. У чому саме ці звинувачення полягають - невідомо. Про це повідомляє ВВС.
Сарджент був членом Лейбористської партії. У вівторок лідер лейбористів Джеремі Корбін сказав, що смерть однопартійця стала для нього "глибоко шокуючою новиною".
Перший міністр Уельсу Карвін Джонс сказав, що вражений і засмучений такою новиною.
"Він зробив великий внесок в суспільне життя в Уельсі і невпинно боровся за тих, кого він представляв як міністр, так і в якості місцевого члена зборів", - сказав Джонс.
The Guardian уточнює, що Сарджент покинув пост після того, як кілька жінок звинуватили його в неналежній поведінці. Однак суть звинувачень на даний момент не відома. Сам політик також говорив, що йому самому не розкрили ніяких подробиць розслідування і звинувачення.
Нагадаємо, що глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.
Згодом міністр Шотландії з питань дитинства і раннього розвитку Мак Макдональд подав у відставку в зв'язку з "непристойною поведінкою".
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