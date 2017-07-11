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Британського міністра, звинуваченого жінками, знайшли мертвим у нього вдома

У чому саме ці звинувачення полягають - невідомо
Міністр уряду Уельсу Карл Сарджент, стосовно якого було розпочато розслідування після звинувачень з боку жінок, знайдений мертвим у себе вдома в місті Коннах Куей.
Британського міністра, звинуваченого жінками, знайшли мертвим у нього вдома Фото: Benjamin Wright/PA

Міністр пішов з посади 3 листопада після того, як кілька жінок виступили зі звинуваченнями на адресу 49-річного політика. У чому саме ці звинувачення полягають - невідомо. Про це повідомляє ВВС.

Сарджент був членом Лейбористської партії. У вівторок лідер лейбористів Джеремі Корбін сказав, що смерть однопартійця стала для нього "глибоко шокуючою новиною".

Перший міністр Уельсу Карвін Джонс сказав, що вражений і засмучений такою новиною.

"Він зробив великий внесок в суспільне життя в Уельсі і невпинно боровся за тих, кого він представляв як міністр, так і в якості місцевого члена зборів", - сказав Джонс.

The Guardian уточнює, що Сарджент покинув пост після того, як кілька жінок звинуватили його в неналежній поведінці. Однак суть звинувачень на даний момент не відома. Сам політик також говорив, що йому самому не розкрили ніяких подробиць розслідування і звинувачення.

Нагадаємо, що глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

Згодом міністр Шотландії з питань дитинства і раннього розвитку Мак Макдональд подав у відставку в зв'язку з "непристойною поведінкою".

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07 11 2017 16:49
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