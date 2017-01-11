Британського високопосадовця звинувачують у домаганнях

Активістка Кейт Малтбі, яка на 30 років молодша від Гріна розповіла, що політик торкнувся її коліна під час зустрічі в пабі Ватерлоо у 2015 році

Британська прем'єрка наказала розслідувати звинувачення щодо її заступника Даміана Гріна, який начебто приставав до молодої активістки консерваторів протягом останніх двох років.

Активістка Кейт Малтбі, яка на 30 років молодша від Гріна, першого державного міністра, розповіла, що політик торкнувся її коліна під час зустрічі в пабі Ватерлоо у 2015 році та надіслав їй "двозначне" повідомлення після того, як у газеті з'явилося її фото, де вона одягнена у корсет. Про це повідомляє The Guardian.

31-річна Малтбі розповіла, що 61-річний Грін є давнім другом її батьків, до якого вона звернулася за порадою після того, як долучилася до руху консерваторів.

За її словами, під час однієї із зустрічей, вона хотіла отримати пораду від Гріна щодо того, як почати політичну кар'єру.

Під час цієї розмови, політик згадав, що його власна дружина "дуже розуміюча", й тоді Малтбі "відчула руку на коліні", яку він швидко забрав.

Розлючена інцидентом, Малтбі більше не контактувала із Гріном, поки він не надіслав їй текстове повідомлення через рік, заявивши, що він "захоплений тим, як вона виглядає у корсеті" та запросив її на зустріч.

Грін, один з найближчих політичних союзників Мей, заявив, що будь-яке твердження про те, що він робив сексуальні домагання щодо Малтбі, є "неправдивим та глибоко болісними".