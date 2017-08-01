Британську королеву вперше після хвороби побачили на публіці

Королева Великобританії Єлизавета II вперше у цьому році з'явилася на публіці після того, як вона пропустила кілька святкових церковних богослужінь, посилаючись на сильну застуду.

Єлизавета II з'явилася на ранковій службі в церкві Святої Марії Магдалени, що знаходиться на території королівського маєтку Сандрингем в графстві Норфолк, інформує Російська служба ВВС.

У неділю поява Єлизавети II викликала радісні вигуки публіки. Один з очевидців розповів, що бачив, як королева вийшла з машини і обмінялася кількома фразами з вікарієм, перш ніж зайти в церкву.

Зазначимо, через сильну застуду королева і її 95-річний чоловік принц Філіп були змушені відмовитися від свого заведеного правила їхати 21 грудня на поїзді в Сандрингем, щоб там зустрічати разом з сім'єю Різдво. Замість цього вони вилетіли в заміську резиденцію на наступний день на вертольоті.

1 січня королева також не з'явилася на святковому богослужінні, однак її донька принцеса Анна розповіла присутнім біля церкви місцевим жителям, що королева почуває себе краще.

Нагадаємо, у четвер королеву Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавету II ледве не застрелив охоронець Букінгемського палацу, коли вона вирішила прогулятися резиденцією серед ночі.