Британську королеву вперше після хвороби побачили на публіці
Єлизавета II з'явилася на ранковій службі в церкві Святої Марії Магдалени, що знаходиться на території королівського маєтку Сандрингем в графстві Норфолк, інформує Російська служба ВВС.
У неділю поява Єлизавети II викликала радісні вигуки публіки. Один з очевидців розповів, що бачив, як королева вийшла з машини і обмінялася кількома фразами з вікарієм, перш ніж зайти в церкву.
Зазначимо, через сильну застуду королева і її 95-річний чоловік принц Філіп були змушені відмовитися від свого заведеного правила їхати 21 грудня на поїзді в Сандрингем, щоб там зустрічати разом з сім'єю Різдво. Замість цього вони вилетіли в заміську резиденцію на наступний день на вертольоті.
1 січня королева також не з'явилася на святковому богослужінні, однак її донька принцеса Анна розповіла присутнім біля церкви місцевим жителям, що королева почуває себе краще.
Нагадаємо, у четвер королеву Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавету II ледве не застрелив охоронець Букінгемського палацу, коли вона вирішила прогулятися резиденцією серед ночі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: