Британську журналістку "Russia Today" не пустили в Україну
26 червня близько 9 ранку кореспондентка "Russia Today" прилетіла до Борисполя з Відня. Вона заявила, що має взяти участь у конференції ОБСЄ по свободі ЗМІ в Києві, зазначив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, повідомляє "Громадське".
Слієр в найближчий час відправлять до Відня, бо їй заборонений в'їзд до України на 5 років, зазначив Слободян.
Рішення про заборону в'їзду журналістці ухвалив "один з правоохоронних органів" через те, що вона становить загрозу для безпеки України, пояснив речник прикордонслужби
Слободян зазначив, що не уповноважений розкривати, який саме орган ухвалив це рішення.
Нагадаємо, раднику голови Держдуми РФ, журналісту і ведучому телеканалу "Росія 24" Євгену Примакову заборонили в'їзд до України на 5 років. Він прилетів до Києва для участі в конференції ОБСЄ, де хотів виступити з пропозиціями щодо роботи журналістів. Журналіст зв'язувався зі штаб-квартирою ОБСЄ у Відні, і там підтвердили, що його внесли до списку учасників і чекають на цьому заході.
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