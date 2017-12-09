Британський фотограф виграв суд за селфі, зроблене мавпою

Суд у США постановив, що до мавпи не можна застосовувати принципи захисту авторських прав

Британський фотограф Девід Слейтер виграв суд із групою захисників прав тварин через "селфі, зроблене мавпою". Процес тривав два роки.

Макака на ім'я Наруто зробила цей знімок в індонезійських джунглях 2011 року, коли взяла до рук камеру чоловіка, повідомляє ВВС.

Суд у США постановив, що до мавпи не можна застосовувати принципи захисту авторських прав. Але група Peta, що опікується правами тварин, вважає, що мавпа мала б отримати вигоду.

Їхня апеляція від імені мавпи була відхилена, але пан Слейтер погодився пожертвувати 25% майбутнього доходу від знімка.

У його спільній з Peta заяві йдеться, що фотограф віддасть чверть коштів від продажу селфі мавп зареєстрованим благодійним організаціям, що захищають природне середовища проживання Наруто.

За словами адвоката групи Джеффа Керра, ця справа спровокувала масштабну міжнародну дискусію про "необхідність надати тваринам базові права заради їхньої власної вигоди і безвідносно до того, як їх можуть експлуатувати люди".

Девід Слейтер же заявив, що сам доклав багато зусиль для появи цього селфі і заслуговує на авторські права.

Крім того, він каже, що також є природоохоронцем, й інтерес до цього фото вже допоміг тваринам в Індонезії.

Нагадаємо, що найбільший у світі вид приматів з роду горил - Східна горила, що мешкає на території Демократичної республіки Конго (Африка), перебуває на межі зникнення.