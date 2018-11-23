Британський гімнаст встановив світовий рекорд у сальто на перекладині, – ВІДЕО

За словами спортсмена, щоб виконати рекордне сальто, знадобилося вісім спроб

Британський гімнаст Ешлі Уотсон встановив рекорд Гіннеса з виконання сальто на перекладині.

Він зробив сальто назад на перекладині, подолавши в повітрі 5,87 м, повідомляє BBC.

Досягнення Уотсона офіційно зафіксували для Книги рекордів Гіннеса.

Гімнаст виступає за британську збірну з 15 років. За його словами, щоб виконати рекордне сальто, знадобилося вісім спроб.

"Шоста спроба була успішною, проте тоді я трохи зігнув ноги. Не міг же я дозволити цьому потрапити на відео", – розповів Уотсон.

Нагадаємо, Віталій та Володимир Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса.