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Британський гімнаст встановив світовий рекорд у сальто на перекладині, – ВІДЕО

За словами спортсмена, щоб виконати рекордне сальто, знадобилося вісім спроб
Британський гімнаст Ешлі Уотсон встановив рекорд Гіннеса з виконання сальто на перекладині.
Британський гімнаст встановив світовий рекорд у сальто на перекладині, – ВІДЕО Фото: gettyimages.com

Він зробив сальто назад на перекладині, подолавши в повітрі 5,87 м, повідомляє BBC.

Досягнення Уотсона офіційно зафіксували для Книги рекордів Гіннеса.

Гімнаст виступає за британську збірну з 15 років. За його словами, щоб виконати рекордне сальто, знадобилося вісім спроб.

"Шоста спроба була успішною, проте тоді я трохи зігнув ноги. Не міг же я дозволити цьому потрапити на відео", – розповів Уотсон.

Нагадаємо, Віталій та Володимир Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

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23 11 2018 21:30
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