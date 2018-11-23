СПОРТ НОВИНИБританський гімнаст Ешлі Уотсон встановив рекорд Гіннеса з виконання сальто на перекладині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британський гімнаст встановив світовий рекорд у сальто на перекладині, – ВІДЕО
За словами спортсмена, щоб виконати рекордне сальто, знадобилося вісім спроб
Фото: gettyimages.com
Він зробив сальто назад на перекладині, подолавши в повітрі 5,87 м, повідомляє BBC.
Досягнення Уотсона офіційно зафіксували для Книги рекордів Гіннеса.
Гімнаст виступає за британську збірну з 15 років. За його словами, щоб виконати рекордне сальто, знадобилося вісім спроб.
"Шоста спроба була успішною, проте тоді я трохи зігнув ноги. Не міг же я дозволити цьому потрапити на відео", – розповів Уотсон.
Нагадаємо, Віталій та Володимир Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса.
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