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Британський міністр з питань Brexit подав у відставку

Девіс був головним перемовником Лондона про умови Brexit
Міністр уряду Великої Британії Девід Девіс, який відповідав за питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу, пішов у відставку.
Британський міністр з питань Brexit подав у відставку Фото: news.sky

Девіс прийняв рішення про відставку через кілька днів після закритої зустрічі прем’єр-міністра Терези Мей з членами її кабінету. Під час багатогодинної зустрічі глава уряду представила нову стратегію співпраці з ЄС після Brexit, повідомляє ВВС.

Цей план, що передбачає значно м'якші умови припинення членства в ЄС, розчарував багатьох прихильників "жорсткого Brexit",.

Девіс направив листа Мей, в якому повідомив, що до такого кроку його підштовхнула "нова тенденція" щодо Brexit, яка змушує думати, що Британія не залишить митний союз та єдиний ринок.

Він сказав, що "невпевнений" в тому, що урядовий підхід до переговорів "не призведе до подальших вимог щодо поступок" з Брюсселя.

"Загальний напрямок політики залишить нас в кращому випадку зі слабкою позицією на переговорах і, можливо, невідворотною", - йдеться у листі.

Слід зазначити, що Брюссель і Лондон досягли прогресу в кількох технічних розділах переговорів про Brexit, але залишаються серйозні розбіжності в питанні кордону з Північною Ірландією.

Переговірники намагаються знайти рішення, прийнятне для обох сторін, щоб уникнути "жорсткого кордону" після Brexit.

Британія повинна залишити ЄС 29 березня 2019 року. Деякі великі компанії, серед яких Airbus, вже заявили, що перенесуть частину виробництва з Британії, якщо не буде укладено угоду з ЄС.

Нагадаємо, парламент Великобританії схвалив урядовий законопроект про Brexit 21 червня/

 

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09 07 2018 09:30
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