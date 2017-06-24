Британський парламент постраждав від кібератаки

Парламентарі не мали доступу до своїх електронних скриньок

Комп'ютерні системи парламенту Великої Британії 23 червня зазнали кібератаки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на політиків та британські ЗМІ.

"Газета The Telegraph повідомила, що парламентарів попередили про кібератаку у п'ятницю, а у суботу вони не змогли отримати доступ до своїх електронних скриньок", – зазначає видання.

Про кібератаку повідомив також член "Ліберально-демократичної партії" у верхній палаті лордів Кріс Реннард у своєму Twitter.

"Кібератака на Вестмінстер, парламентські е-мейли неможливо читати віддалено", – написав він.

Водночас, BBC із посиланням на прес-секретаря Палати громад Великої Британії повідомляє, що відсутність доступу до поштовик скриньок пов'язана із кроками, що вживаються для подолання наслідків атаки.

"Парламент виявив несанкціоновані спроби отримати доступ до парламентських акаунтів", – сказала прес-секретар Палати громад.

Нагадаємо, російські хакери атакували виборчі системи у 21 штаті США під час минулорічних президентських виборів.