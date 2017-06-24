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Британський парламент постраждав від кібератаки

Парламентарі не мали доступу до своїх електронних скриньок
Комп'ютерні системи парламенту Великої Британії 23 червня зазнали кібератаки.
Британський парламент постраждав від кібератаки Фото: dt.ua

Про це повідомляє Reuters із посиланням на політиків та британські ЗМІ.

"Газета The Telegraph повідомила, що парламентарів попередили про кібератаку у п'ятницю, а у суботу вони не змогли отримати доступ до своїх електронних скриньок", – зазначає видання.

Про кібератаку повідомив також член "Ліберально-демократичної партії" у верхній палаті лордів Кріс Реннард у своєму Twitter.

"Кібератака на Вестмінстер, парламентські е-мейли неможливо читати віддалено", – написав він.

Водночас, BBC із посиланням на прес-секретаря Палати громад Великої Британії повідомляє, що відсутність доступу до поштовик скриньок пов'язана із кроками, що вживаються для подолання наслідків атаки.

"Парламент виявив несанкціоновані спроби отримати доступ до парламентських акаунтів", – сказала прес-секретар Палати громад.

Нагадаємо, російські хакери атакували виборчі системи у 21 штаті США під час минулорічних президентських виборів. 

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24 06 2017 22:30
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