Британський парламент постраждав від кібератаки
Про це повідомляє Reuters із посиланням на політиків та британські ЗМІ.
"Газета The Telegraph повідомила, що парламентарів попередили про кібератаку у п'ятницю, а у суботу вони не змогли отримати доступ до своїх електронних скриньок", – зазначає видання.
Про кібератаку повідомив також член "Ліберально-демократичної партії" у верхній палаті лордів Кріс Реннард у своєму Twitter.
"Кібератака на Вестмінстер, парламентські е-мейли неможливо читати віддалено", – написав він.
Водночас, BBC із посиланням на прес-секретаря Палати громад Великої Британії повідомляє, що відсутність доступу до поштовик скриньок пов'язана із кроками, що вживаються для подолання наслідків атаки.
"Парламент виявив несанкціоновані спроби отримати доступ до парламентських акаунтів", – сказала прес-секретар Палати громад.
Нагадаємо, російські хакери атакували виборчі системи у 21 штаті США під час минулорічних президентських виборів.
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