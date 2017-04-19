Британський парламент проголосував за план проведення дострокових виборів

Парламент Великої Британії проголосував за план прем'єр-міністра Терези Мей про проведення дострокових парламентських виборів.

"Парламент Великої Британії проголосував 522 голосами проти 13 у середу за план прем'єр-міністра Терези Мей провести дострокові вибори", - повідомляє Reuters.

У Британії не мали проводитися загальнонаціональні вибори до 2020 року, проте прем'єр-міністр країни Тереза Мей заявила у вівторок, 18 квітня, що хоче провести вибори до 8 червня цього року, щоб зміцнити свої позиції у переговорах про вихід країни з Європейського Союзу.

Як відомо, 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.