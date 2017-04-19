Британський парламент проголосував за план проведення дострокових виборів
"Парламент Великої Британії проголосував 522 голосами проти 13 у середу за план прем'єр-міністра Терези Мей провести дострокові вибори", - повідомляє Reuters.
У Британії не мали проводитися загальнонаціональні вибори до 2020 року, проте прем'єр-міністр країни Тереза Мей заявила у вівторок, 18 квітня, що хоче провести вибори до 8 червня цього року, щоб зміцнити свої позиції у переговорах про вихід країни з Європейського Союзу.
Як відомо, 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.
На історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.
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