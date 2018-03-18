Британський парламент пропонує перенести Brexit

Якщо Лондону і Брюсселю не вдасться домовитися по "ірландського питання", дату виходу Великобританії з ЄС доведеться відкласти, вважають у профільному комітеті британського парламенту

Комітет з Brexit у Палаті громад британського парламенту запропонував перенести дату виходу Великобританії з Європейського Союзу у зв'язку із затягуванням переговорного процесу.

Сторони досі не можуть прийти до згоди з деяких центральних питань – таких як питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією, йдеться в доповіді комітету, представленій в неділю, 18 березня. Про це повідомляє DW.

"Якщо принципові аспекти майбутнього партнерства не будуть визначені до жовтня 2018 року, уряд повинен прагнути до розширення перехідного періоду", – йдеться в доповіді.

Перехідний період, під час якого Лондону і Брюсселю необхідно домовитися про те, як буде виглядати майбутнє партнерство, закінчується 29 березня 2019 року.

Як зазначає агентство AFP, комітет з Brexit складається здебільшого з парламентаріїв, які голосували проти виходу з ЄС. Його голова Хіларі Бенн з опозиційної Соціал-демократичної лейбористської партії заявив, що переговори з Brexit перебувають зараз у "критичній стадії". Якщо уряд у Лондоні не запропонує "реального" плану рішення "ірландського" питання, переговори про вихід Великобританії з ЄС можуть зайти у глухий кут, заявив у березні і голова Євроради Дональд Туск.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що вартість виходу Британії з ЄС (Brexit) буде складати від 35 до 39 млрд фунтів стерлінгів (40-44 млрд євро).