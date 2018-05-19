Британський принц Гаррі і Меган Маркл одружилися, – ФОТО, ВІДЕО Тепер принц Гаррі і Меган Маркл – герцог і герцогиня Сассекські

У суботу, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.

Фото: reuters.com

Церемонію провели згідно з англіканською традицією в церкві Святого Георга, пише DW. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com На церемонії були присутні королева Єлизавета ІІ і принц Вільям. На вулицях Віндзора зібралися десятки тисяч людей, щоб відсвяткувати королівське весілля. Серед гостей весілля були, зокрема, тенісистка Серена Вільямс, телеведуча Опра Уінфрі, Девід і Вікторія Бекхеми, актор Джордж Клуні з дружиною, співак Елтон Джон з чоловіком. На святі були присутні також колишні дівчини принца Гаррі.

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com Нагадаємо, заручини принца Гаррі і Меган Маркл відбулися в листопаді 2017 року. Подружжя житиме в Кенсінгтонському палаці в Лондоні.

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