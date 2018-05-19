Британський принц Гаррі і Меган Маркл одружилися, – ФОТО, ВІДЕО
Церемонію провели згідно з англіканською традицією в церкві Святого Георга, пише DW.
Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
На церемонії були присутні королева Єлизавета ІІ і принц Вільям.
На вулицях Віндзора зібралися десятки тисяч людей, щоб відсвяткувати королівське весілля.
Серед гостей весілля були, зокрема, тенісистка Серена Вільямс, телеведуча Опра Уінфрі, Девід і Вікторія Бекхеми, актор Джордж Клуні з дружиною, співак Елтон Джон з чоловіком.
На святі були присутні також колишні дівчини принца Гаррі.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Нагадаємо, заручини принца Гаррі і Меган Маркл відбулися в листопаді 2017 року.
Подружжя житиме в Кенсінгтонському палаці в Лондоні.
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