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Британський принц Гаррі і Меган Маркл одружилися, – ФОТО, ВІДЕО

Тепер принц Гаррі і Меган Маркл – герцог і герцогиня Сассекські
У суботу, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.
Британський принц Гаррі і Меган Маркл одружилися, – ФОТО, ВІДЕО Фото: reuters.com

Церемонію провели згідно з англіканською традицією в церкві Святого Георга, пише DW.

Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

На церемонії були присутні королева Єлизавета ІІ і принц Вільям.

На вулицях Віндзора зібралися десятки тисяч людей, щоб відсвяткувати королівське весілля.

Серед гостей весілля були, зокрема, тенісистка Серена Вільямс, телеведуча Опра Уінфрі, Девід і Вікторія Бекхеми, актор Джордж Клуні з дружиною, співак Елтон Джон з чоловіком.

На святі були присутні також колишні дівчини принца Гаррі.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

Нагадаємо, заручини принца Гаррі і Меган Маркл відбулися в листопаді 2017 року.

Подружжя житиме в Кенсінгтонському палаці в Лондоні.

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19 05 2018 18:20
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