Британський спортсмен вдруге приїхав до окупованого Криму попри заборону СБУ
Фото його виступів опублікували кримські сайти, передає "Європейська правда".
У вересні минулого року СБУ на 5 років заборонила в'їзд в Україну Гері Ханту і його співвітчизнику Блейку Олдріджу, які брали участь у змаганнях в анексованому Росією Криму. Попри це Хант цього року знову приїхав до Криму і взяв участь у змаганнях з екстремальних стрибків зі скелі Crimea Cliff Diving World Cup 2018, що пройшли у Сімеїзі 18-19 серпня, і навіть виграв їх.
Окрім Ханта з-за кордону на змагання приїхали спортсмени із США, Польші, Люксембургу, Франції, Мексики та Колумбії.
Друге місце на турнірі посів українець Олексій Пригоров - бронзовий призер Олімпіади-2008 в синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.
Слід зазначити, що змагання Crimea Cliff Diving World Cup не належать до світової серії турнірів по кліфф-дайвінгу, які проводить Red Bull. Їх організатором виступає місцева громадська організація "Фрірайт".
Нагадаємо, що на початку серпня група з десяти осіб, до якої входили політики та бізнесмени зі Словаччини, відвідала окупований Крим. Словацькі депутати не відмовились від ідеї відвідати півострів попри застереження українського посла Юрія Мушки.
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