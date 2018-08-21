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Британський спортсмен вдруге приїхав до окупованого Криму попри заборону СБУ

Друге місце на турнірі посів українець Олексій Пригоров - бронзовий призер Олімпіади-2008 в синхронних стрибках з 3-метрового трампліну
Британський спортсмен Гері Хант вдруге приїхав для участі у змаганнях на територію тимчасово окупованого Криму попри заборону СБУ на в’їзд до України.
Британський спортсмен вдруге приїхав до окупованого Криму попри заборону СБУ Фото: primechaniya.ru

Фото його виступів опублікували кримські сайти, передає "Європейська правда".

У вересні минулого року СБУ на 5 років заборонила в'їзд в Україну Гері Ханту і його співвітчизнику Блейку Олдріджу, які брали участь у змаганнях в анексованому Росією Криму. Попри це Хант цього року знову приїхав до Криму і взяв участь у змаганнях з екстремальних стрибків зі скелі Crimea Cliff Diving World Cup 2018, що пройшли у Сімеїзі 18-19 серпня, і навіть виграв їх.

Окрім Ханта з-за кордону на змагання приїхали спортсмени із США, Польші, Люксембургу, Франції, Мексики та Колумбії.

Друге місце на турнірі посів українець Олексій Пригоров - бронзовий призер Олімпіади-2008 в синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.

Слід зазначити, що змагання Crimea Cliff Diving World Cup не належать до світової серії турнірів по кліфф-дайвінгу, які проводить Red Bull. Їх організатором виступає місцева громадська організація "Фрірайт".

Нагадаємо, що на початку серпня група з десяти осіб, до якої входили політики та бізнесмени зі Словаччини, відвідала окупований Крим. Словацькі депутати не відмовились від ідеї відвідати півострів попри застереження українського посла Юрія Мушки.

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21 08 2018 11:35
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