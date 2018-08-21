Британський спортсмен вдруге приїхав до окупованого Криму попри заборону СБУ

Британський спортсмен Гері Хант вдруге приїхав для участі у змаганнях на територію тимчасово окупованого Криму попри заборону СБУ на в’їзд до України.

Фото його виступів опублікували кримські сайти, передає "Європейська правда".

У вересні минулого року СБУ на 5 років заборонила в'їзд в Україну Гері Ханту і його співвітчизнику Блейку Олдріджу, які брали участь у змаганнях в анексованому Росією Криму. Попри це Хант цього року знову приїхав до Криму і взяв участь у змаганнях з екстремальних стрибків зі скелі Crimea Cliff Diving World Cup 2018, що пройшли у Сімеїзі 18-19 серпня, і навіть виграв їх.

Окрім Ханта з-за кордону на змагання приїхали спортсмени із США, Польші, Люксембургу, Франції, Мексики та Колумбії.

Друге місце на турнірі посів українець Олексій Пригоров - бронзовий призер Олімпіади-2008 в синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.

Слід зазначити, що змагання Crimea Cliff Diving World Cup не належать до світової серії турнірів по кліфф-дайвінгу, які проводить Red Bull. Їх організатором виступає місцева громадська організація "Фрірайт".