Британський уряд відмовився розглядати питання повернення полювання на лис
"Питання полювання на лис не буде у парламенті цього скликання",- завила Мей під час Andrew Marr Show. Таким чином, такі полуваня можуть бути дозволені не раніш 2022 року, повідомляє BBC.
Варто зазначити,що винесення цього питання на розгляд депутатів було однією із передвиборчих обіцянок британських консерваторів під час виборів 2017 року. Саме Мей заявила, що що не змінила свою "особисту думку" з цього приводу, але мусить дослуховуватися до "повідомлень", які вона отримала під час виборів.
Нагадаємо, полювання на лис – традиційна розвага британських аристократів. Через жорстокість у 2004 році таке полювання було заборонено на території Англії та Вельсу. Консервативна партія неодноразово обіцяла скасувати цю заборону.
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