Британський власник Полтавської газонафтової компанії відсудив в України $12 млн
"Суд встановив, що уряд України порушив частину зобов'язань, узятих на себе в рамках двостороннього інвестиційного договору між урядом Британії та урядом України, і присудив відшкодування збитків у розмірі близько $12 млн", - повідомляє сайт компанії.
Відзначимо, що два роки тому JKX Oil&Gas подала позов у Стокгольмський арбітраж, оскаржуючи різке підвищення ренти на видобуток газу. Компанія мала намір відсудити в України 180 млн доларів.
Найбільші акціонери JKX Oil&Gas - структури Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова (володіє 27,5% JKX, проте не контролює компанію), Олександра Жукова (володіє 11,45%). Крім того, російська Proxima Capital Group володіє 19,92% акцій JKX.
Полтавська газонафтова компанія - один з найбільших недержавних виробників нафти і газу в Україні. Вона має ліцензії на розробку кількох нафтогазових родовищ у Полтавській області.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
влажность:
давление:
ветер: