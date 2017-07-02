Британський власник Полтавської газонафтової компанії відсудив в України $12 млн

Британська компанія JKX Oil&Gas, яка володіє Полтавською газонафтовою компанією, відсудила в України в міжнародному арбітражному суді 12 млн доларів.

"Суд встановив, що уряд України порушив частину зобов'язань, узятих на себе в рамках двостороннього інвестиційного договору між урядом Британії та урядом України, і присудив відшкодування збитків у розмірі близько $12 млн", - повідомляє сайт компанії.

Відзначимо, що два роки тому JKX Oil&Gas подала позов у Стокгольмський арбітраж, оскаржуючи різке підвищення ренти на видобуток газу. Компанія мала намір відсудити в України 180 млн доларів.

Найбільші акціонери JKX Oil&Gas - структури Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова (володіє 27,5% JKX, проте не контролює компанію), Олександра Жукова (володіє 11,45%). Крім того, російська Proxima Capital Group володіє 19,92% акцій JKX.

Полтавська газонафтова компанія - один з найбільших недержавних виробників нафти і газу в Україні. Вона має ліцензії на розробку кількох нафтогазових родовищ у Полтавській області.