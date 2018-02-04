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Британський Vogue вперше розмістив на обкладинку фото з моделлю у хіджабі

Новий випуск присвячений темі різноманітності в модній індустрії
Британський Vogue презентував обкладинку травневого номера, на яку розміщено групове фото кількох дівчат: одна з них - кенійська модель Аден у хіджабі.
Британський Vogue вперше розмістив на обкладинку фото з моделлю у хіджабі Фото: Halima Aden

Як інформує The Independent, це перший подібний випадок за більш ніж 100 років існування журналу.

Новий випуск видання отримав назву New Frontiers ("Нові рубежі") і присвячений змінам, які відбуваються в фешн-індустрії в останні місяці.

"Навіть п'ять, а тим більше десять чи двадцять років тому ця обкладинка не могла виглядати так, як вона виглядає зараз, - написав головний редактор журналу Едвард Еннінфул. - Одна з найголовніших тенденцій, які зараз можна спостерігати в світі моди, - це різноманітність. І мова не тільки про чорношкірих і білих, а про різноманітність у всьому: раси, розмірі одягу, релігії, або сексуальності. Це саме те, що ми хотіли передати своїй новою обкладинкою".

Нагадаємо, що Франція, Нідерланди, Бельгія, Болгарія та німецька земля Баварія ввели обмеження на носіння паранджі, що повністю закриває обличчя в громадських місцях.

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02 04 2018 14:10
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