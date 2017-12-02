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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У США створили чіп, який допоможе сліпим бачити

Роль очей виконуватимуть відеокамери
Чіп, який, стимулюючи зорову зону кори головного мозку, створює імітацію зору без допомоги очей, винайшли в Гарварді. Тести на приматах можуть розпочатися вже у березні 2017 року.
У США створили чіп, який допоможе сліпим бачити Фото: Daily Mail

"Щоб вирішити проблему, в Гарвардській медичній школі вирішили вживити імплантат у поверхню головного мозку – так він залишатиметься в робочому стані. Для чистоти експерименту другій контрольній групі приматів чіп вживлятимуть всередину мозку, а потім порівняють отримані результати... У цьому випадку роль очей будуть виконувати відеокамери, сигнал з яких буде передаватися на мікроскопічний імплант, що стимулює мозкову активність", – повідомляє hi-news.

Кінцева мета проекту – допомогти мавпам орієнтуватися на місцевості, сприймаючи світло, тіні і геометричні форми.

Мікрочіпи, вживлені в мозок, що допомагають людям з обмеженими можливостями знову почати жити повноцінним життям, вже досить давно проходять випробування, дозволяючи, наприклад, тримати людям предмети паралізованою рукою.

Незважаючи на те, що вчені далеко просунулися в галузі створення таких мозкових імплантів, технологія не позбавлена недоліків, адже з часом чіпи, імплантовані до мозку, перестають працювати через те, що електроди обростають тканинами, які вже не дозволяють чіпу належним чином взаємодіяти з мозком.

Нагадаємо, у Бельгії вперше провели успішну операцію з лікування оклюзії вени сітківки за допомогою перспективного роботизованого пристрою.

Вчені на крок наблизилися до вирощування людських органів всередині тварин, виростивши перші в світі ембріони-химери, що складаються з клітин людини і свині.

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12 02 2017 19:24
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