Британців, які стали бойовиками ІДІЛ, треба вбити - міністр
Стюарт зробив свої коментарі після того, як Бретт МакГурк, головний посланець США у коаліції по боротьбі з ІДІЛ, заявив, що його місія полягає в забезпеченні того, щоб у Сирії загинув кожен іноземний бойовик ІДІЛ, повідомляє BBC.
Відповідаючи на запитання BBC, колишній дипломат Стюарт сказав: "Вони (іноземні бойовики ІДІЛ - Ред.) абсолютно віддані члени ІДІЛ у створенні халіфату. Вони вірять в доктрину сильної ненависті, яка включає вбивство себе, вбивство інших і намагання використати насильство та жорстокість для створення держави 8-го століття або 7-го сторіччя".
"Боюся, що ми повинні серйозно ставитися до того факту, що такі люди є серйозною небезпекою для нас, і, на жаль, єдиний спосіб справитися з ними, майже у кожному випадку, - це вбити їх", - сказав він.
Повідомляється, що речник британського уряду заявив, що коментарі Стюарта відповідають позиції, викладеній міністром оборони країни Майклом Феллоном 12 жовтня.
Нагадаємо, що у Великобританії проживає 35 тис ісламістських фанатиків, що більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.
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