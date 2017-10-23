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Британців, які стали бойовиками ІДІЛ, треба вбити - міністр

У Великобританії проживає 35 тис ісламістських фанатиків
Міністр з питань міжнародного розвитку та міністр у справах Африки при МЗС Великої Британії Рорі Стюарт заявив, що єдиний спосіб справитися з британськими бойовиками ІДІЛ у Сирії - це вбити їх.
Британців, які стали бойовиками ІДІЛ, треба вбити - міністр Фото:reuters

Стюарт зробив свої коментарі після того, як Бретт МакГурк, головний посланець США у коаліції по боротьбі з ІДІЛ, заявив, що його місія полягає в забезпеченні того, щоб у Сирії загинув кожен іноземний бойовик ІДІЛ, повідомляє BBC.

Відповідаючи на запитання BBC, колишній дипломат Стюарт сказав: "Вони (іноземні бойовики ІДІЛ - Ред.) абсолютно віддані члени ІДІЛ у створенні халіфату. Вони вірять в доктрину сильної ненависті, яка включає вбивство себе, вбивство інших і намагання використати насильство та жорстокість для створення держави 8-го століття або 7-го сторіччя".

"Боюся, що ми повинні серйозно ставитися до того факту, що такі люди є серйозною небезпекою для нас, і, на жаль, єдиний спосіб справитися з ними, майже у кожному випадку, - це вбити їх", - сказав він.

Повідомляється, що речник британського уряду заявив, що коментарі Стюарта відповідають позиції, викладеній міністром оборони країни Майклом Феллоном 12 жовтня.

Нагадаємо, що у Великобританії проживає 35 тис ісламістських фанатиків, що більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.

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23 10 2017 15:56
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