Британця, який воював за бойовиків "ДНР", ув'язнили на п'ять років

Британський суд вперше визнав громадянина країни Бенджаміна Стімсона, який воював на Донбасі на боці бойовиків, винним у терористичній діяльності і засудив його до п'яти років і чотирьох місяців в'язниці.

Суддя уточнив, що засуджує Стімсона до восьми років ув'язнення, але віднімає третину цього строку за визнання провини, інформує ВВС.

Спочатку Стімсона також звинувачували у підготовці і здійсненні терористичних актів, але потім ці звинувачення були зняті. Суддя постановив, що Стімсон не має екстремістських поглядів і не несе небезпеки для населення Британії.

На суді британець заперечував свою участь у військових діях. За його словами, він провів на сході України чотири місяці, працюючи водієм швидкої допомоги.

"Ми приголомшені вироком. Він занадто суворий... Мені шкода, що мій син туди поїхав. Ми про це не знали. Ми думали, він працює на фермі", - сказав батько засудженого Мартін Стімсон.

Нагадаємо, в жовтні 2015 Стімсон, перебуваючи на Донбасі, дав інтерв'ю ВВС, в якому, тримаючи в руках зброю, він заявляв, що готовий вбивати людей, якщо його життя опиниться під загрозою, а бачить свою роль в "захисті цивільного населення". У вересні минулого року прокуратура Британії висунула йому звинувачення в тероризмі.