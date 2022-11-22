Брюссель планує конфіскацію російських активів на користь України
Брюссель веде важку боротьбу за конфіскацію російських активів. Наразі Європейська комісія вивчає правові варіанти конфіскації російських державних і приватних активів як спосіб оплати за відновлення України, пише POLITICO.
Згідно з документом, метою буде «визначення способів посилення відстеження, ідентифікації, заморожування та управління активами, як попередніх кроків для потенційної конфіскації».
Потенційна винагорода складатиметься із заморожених активів російського центрального банку на суму майже 300 мільярдів доларів, а також активів і доходів фізичних та юридичних осіб із списку санкцій ЄС. Ідея виникла ще в травні, її підтримують Київ, а також Польща, країни Балтії та Словаччина . Лідери ЄС у жовтні доручили Комісії розглянути правові варіанти конфіскації російських активів, які зараз заморожені під санкціями.
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