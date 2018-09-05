CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПівденний вокзал у Брюсселі евакуювали після звуків вибуху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Брюссельський вокзал евакуювали через петарди
На вокзалі прозвучав вибух
Фото: lesoir.be
Як повідомляє Le Soir, військові структури та поліцейські згодом підтвердили, що паніку спричинили запущені петарди.
На місце прибула поліція, патрулювання здійснював гелікоптер. Прилеглі до вокзалу дороги перекрили.
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У правоохоронних органів міста вже є кілька підозрюваних.
Нагадаємо, у Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair через витівку одного із пасажирів, який крикнув "Аллах Акбар".
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09 05 2018 19:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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