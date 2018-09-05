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Брюссельський вокзал евакуювали через петарди

На вокзалі прозвучав вибух
Південний вокзал у Брюсселі евакуювали після звуків вибуху.
Брюссельський вокзал евакуювали через петарди Фото: lesoir.be

Як повідомляє Le Soir, військові структури та поліцейські згодом підтвердили, що паніку спричинили запущені петарди.

На місце прибула поліція, патрулювання здійснював гелікоптер. Прилеглі до вокзалу дороги перекрили.

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Нагадаємо, у Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair через витівку одного із пасажирів, який крикнув "Аллах Акбар".

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09 05 2018 19:44
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