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БТР зіштовхнувся з мікроавтобусом на Рівненщині: троє людей постраждали

Постраждали троє людей, які були в салоні автобуса
Троє людей постраждали внаслідок зіткнення військового бронетранспортера та мікроавтобуса.
БТР зіштовхнувся з мікроавтобусом на Рівненщині: троє людей постраждали Фото: facebook.com/max.cherenkov

Про це повідомляє місцеве видання "Рівне Вечірнє".

Бронетранспортер, який перетинав дорогу Рівне-Костопіль біля Рівненського військового полігону, не розминувся з мікроавтобусом "Фольксваген" з Білорусі, водій якого прямував на базар у Рівне.

Унаслідок ДТП постраждали троє людей, які були в салоні автобусу, військові та водій мікроавтобуса не постраждали.

За повідомленням місцевої поліції, подію розслідуватиме військова прокуратура.


Фото: facebook.com/groups/parkingRivne

Нагадаємо, колишній народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула в автокатастрофі.

У Луцьку пасажирський автобус в'їхав у вантажівку КамАЗ, у результаті аварії постраждали понад 10 осіб.

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06 08 2017 18:40
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