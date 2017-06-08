БТР зіштовхнувся з мікроавтобусом на Рівненщині: троє людей постраждали

Постраждали троє людей, які були в салоні автобуса

Троє людей постраждали внаслідок зіткнення військового бронетранспортера та мікроавтобуса.

Про це повідомляє місцеве видання "Рівне Вечірнє".

Бронетранспортер, який перетинав дорогу Рівне-Костопіль біля Рівненського військового полігону, не розминувся з мікроавтобусом "Фольксваген" з Білорусі, водій якого прямував на базар у Рівне.

Унаслідок ДТП постраждали троє людей, які були в салоні автобусу, військові та водій мікроавтобуса не постраждали.

За повідомленням місцевої поліції, подію розслідуватиме військова прокуратура.



Фото: facebook.com/groups/parkingRivne

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