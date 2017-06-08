CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТроє людей постраждали внаслідок зіткнення військового бронетранспортера та мікроавтобуса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
БТР зіштовхнувся з мікроавтобусом на Рівненщині: троє людей постраждали
Постраждали троє людей, які були в салоні автобуса
Фото: facebook.com/max.cherenkov
Про це повідомляє місцеве видання "Рівне Вечірнє".
Бронетранспортер, який перетинав дорогу Рівне-Костопіль біля Рівненського військового полігону, не розминувся з мікроавтобусом "Фольксваген" з Білорусі, водій якого прямував на базар у Рівне.
Унаслідок ДТП постраждали троє людей, які були в салоні автобусу, військові та водій мікроавтобуса не постраждали.
За повідомленням місцевої поліції, подію розслідуватиме військова прокуратура.
Фото: facebook.com/groups/parkingRivne
Нагадаємо, колишній народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула в автокатастрофі.
У Луцьку пасажирський автобус в'їхав у вантажівку КамАЗ, у результаті аварії постраждали понад 10 осіб.
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06 08 2017 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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