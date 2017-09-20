Бубку підозрюють в причетності до підкупу голосів на виборах столиці Олімпійських Ігор-2016
За інформацією Le Monde, 18 червня 2009 року Бубка перевів $45 тис офшорній компанії New Mills Investments, бенефіціаром якої тоді був раніше обіймав посаду скарбника IAAF і глави Федерації легкої атлетики Росії Валентин Балахнічев.
У 2016 році Балахнічева довічно усунули з IAAF через підозри в участі в справі про допінг і підкуп спортсменів в Росії.
Пізніше ця компанія перевела ті ж 45 тисяч доларів компанії Pamodzi Sports, якою володів син колишнього глави IAAF Ламін Діак. На самого Діака виписаний міжнародний ордер на арешт. Він - головний фігурант двох судових справ у Франції. Підозрюється в корупції на посаді глави IAAF. Звинувачення стосуються визначення місць проведення Олімпіад 2016 і 2020 років, які дісталися Ріо і Токіо.
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Нагадаємо, що президент Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки переобрано у виконком Міжнародного олімпійського комітету на 129-й сесії організації з найбільшою кількістю голосів.
До слова, Олімпіада-2016 в Ріо-де-Жанейро стала найгіршою в історії України за кількістю золотих медалей, загальною кількістю медалей і місцем у медальному заліку.
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