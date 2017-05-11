Будь-хто може потрапити під гарячу руку злочинця з гранатою, – Князєв

Глава Нацполіціі Сергій Князєв закликав задуматися над тим, що будь-хто може стати жертвою злочинця з гранатою.

Князєв повідомив подробиці поранення поліцейських гранатою в Дніпрі.

"Відкрили двері – злочинці, які знаходилися в квартирі, кинули гранату РГД-5. У чотирьох поліцейських – осколкові поранення різного ступеня тяжкості. При спробі втечі злочинці вже на вулиці кидають в поліцейських гранату Ф-1. Ще один травмований правоохоронець", – розповів Князєв.

Він запевнив, що поліція буде реагувати на порушення закону.

"Не дивлячись на всі труднощі, поліція по всій території країни несе службу. Для тих, кому не подобається посилений режим. Замисліться, що будь-хто може потрапити під гарячу руку злочинця з гранатою... Ще раз наголошую, ми будемо жорстко реагувати на всі порушення закону", – зазначив Князєв.

Як розповів в ефірі "112 Україна" головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, одному з потерпілих в Дніпрі поліцейських ампутували ногу.

"До Мечникова доставили одного бійця поліції у вкрай важкому стані. Лікарі швидкої допомоги запобігли великій втраті крові...Так вийшло, що йому під ноги кинули гранату і ногу повністю...розбило кістки стопи, гомілки. Після проведення консиліуму ми пішли на ампутацію заради порятунку життя. В даний час всі життєві функції працюють нормально", – повідомив Риженко.

Нагадаємо, у Дніпрі четверо поліцейських у складі слідчо-оперативної групи отримали численні осколкові поранення від вибуху гранати, патрульний поліцейський отримав дотичне поранення руки.