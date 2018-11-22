Будівельника метро "Теремки" в Києві суд виправдав у справі про розтрату 204 тис. гривень
Правоохоронці звинувачували підсудного в тому, що він як начальник автобази халатно виконував свої службові обов'язки, не перевірив обсяг проведених робіт, а саме обсяг вивезеного ґрунту, і підписав акти приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року на станції "Теремки". Поліція вважає, що в цих актах були завищені обсяги робіт, що проводяться, йдеться у вироку суду, інформує LB.ua.
Надалі за виконані роботи "Київський метрополітен" перерахував "Київметробуду" за платіжними дорученнями близько 87 млн гривень. Із цієї суми 204 тис. гривень, на думку сторони звинувачення, були перераховані незаконно через завищення обсягів виконаних робіт.
У судовому засіданні обвинувачений свою провину не визнав, заявив, що працює на посаді начальника автобази підприємства "Київметробуд" з 2004 року дотепер, і в його функціональні обов'язки не входить перевіряти роботу маркшейдера, тобто вимірювання кількості та якості вивезеного ґрунту.
Допитані в суді свідки також заперечували вину начальника автобази в розтраті держкоштів.
У результаті суд виправдав його і визнав невинним у пред'явленому обвинуваченні.
Нагадаємо, в листопаді "Київметробуд" виграв аукціон на будівництво метро на Виноградар. Компанія запропонувала ціну за виконання робіт на 12 млн грн нижче від очікуваної вартості.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилвався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"