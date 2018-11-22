Будівельника метро "Теремки" в Києві суд виправдав у справі про розтрату 204 тис. гривень

Суд виправдав начальника автобази "Київметробуду" Валерія Горгонтія, обвинуваченого в розтраті 204 тис. гривень під час будівництва станції метро "Теремки".

Правоохоронці звинувачували підсудного в тому, що він як начальник автобази халатно виконував свої службові обов'язки, не перевірив обсяг проведених робіт, а саме обсяг вивезеного ґрунту, і підписав акти приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року на станції "Теремки". Поліція вважає, що в цих актах були завищені обсяги робіт, що проводяться, йдеться у вироку суду, інформує LB.ua.

Надалі за виконані роботи "Київський метрополітен" перерахував "Київметробуду" за платіжними дорученнями близько 87 млн гривень. Із цієї суми 204 тис. гривень, на думку сторони звинувачення, були перераховані незаконно через завищення обсягів виконаних робіт.

У судовому засіданні обвинувачений свою провину не визнав, заявив, що працює на посаді начальника автобази підприємства "Київметробуд" з 2004 року дотепер, і в його функціональні обов'язки не входить перевіряти роботу маркшейдера, тобто вимірювання кількості та якості вивезеного ґрунту.

Допитані в суді свідки також заперечували вину начальника автобази в розтраті держкоштів.

У результаті суд виправдав його і визнав невинним у пред'явленому обвинуваченні.