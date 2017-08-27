Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Будівельники Керченського мосту почали встановлювати залізничну арку, – ФОТО

Остаточний монтаж арки займе ще близько місяця
Будівельники мосту через Керченську протоку в анексованому Криму почали перший етап операції з транспортування та встановлення залізничних арок.
Будівельники Керченського мосту почали встановлювати залізничну арку, – ФОТО Фото: unian.ua

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на заступника гендиректора ТОВ "Стройгазмонтаж" Леоніда Риженькіна.

Напередодні будівельники підготували арку і завантажили її на плавучі опори. Рано вранці конструкцію почали транспортувати до створу моста.


Фото: unian.ua

Арку транспортують на п'ять кілометрів від берега, в цій частині операції беруть участь більше десяти суден і понад 100 чоловік.


Фото: unian.ua

Потім моряки заведуть плавсистему у ворота між фарватерними опорами і зафіксують якірними тросами. У цей час на опорах буде повністю готове все необхідне вантажопідйомне обладнання.


Фото: unian.ua

Для монтажу арок Кримського моста у вересні передбачать резервний термін. Після цього арку закріплять за допомогою майже 700 міцних тросів, які протягнуті до конструкції від 16 домкратів. Конструкцію почнуть піднімати на проектну висоту із середньою швидкістю п'ять метрів на годину, після чого закріплять вітровими зв'язками до ригелів фарватерних опор.


Фото: unian.ua

Встановлення залізничної арки на фарватері не перевищить 72 годин. На цей час буде обмежено судноплавство по Керч-Єнікальському каналу. Коли будівельники підтвердять надійність закріплення арочного отвору, рух суден відновиться у стандартному режимі.


Фото: unian.ua

Остаточний монтаж арки на фарватерні опори займе ще близько місяця.


Фото: unian.ua

Нагадаємо, введення Росією обмежень щодо судноплавства через Керченський канал у зв'язку з будівництвом мосту призводить до збитків українських портів і буде оскаржено в суді, заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

Керченські депутати міськради окупованого Росією Криму на позачерговій сесії 9 серпня передали РФ 42 ділянки землі для будівництва моста через Керченську протоку.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту через заборону Росії судноплавства через Керченську протоку у серпні-вересні 2017 року, пов’язану з незаконним будівництвом Керченського моста.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2017 18:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.