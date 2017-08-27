Будівельники Керченського мосту почали встановлювати залізничну арку, – ФОТО

Остаточний монтаж арки займе ще близько місяця

Будівельники мосту через Керченську протоку в анексованому Криму почали перший етап операції з транспортування та встановлення залізничних арок.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на заступника гендиректора ТОВ "Стройгазмонтаж" Леоніда Риженькіна.

Напередодні будівельники підготували арку і завантажили її на плавучі опори. Рано вранці конструкцію почали транспортувати до створу моста.



Фото: unian.ua

Арку транспортують на п'ять кілометрів від берега, в цій частині операції беруть участь більше десяти суден і понад 100 чоловік.



Фото: unian.ua

Потім моряки заведуть плавсистему у ворота між фарватерними опорами і зафіксують якірними тросами. У цей час на опорах буде повністю готове все необхідне вантажопідйомне обладнання.



Фото: unian.ua

Для монтажу арок Кримського моста у вересні передбачать резервний термін. Після цього арку закріплять за допомогою майже 700 міцних тросів, які протягнуті до конструкції від 16 домкратів. Конструкцію почнуть піднімати на проектну висоту із середньою швидкістю п'ять метрів на годину, після чого закріплять вітровими зв'язками до ригелів фарватерних опор.



Фото: unian.ua

Встановлення залізничної арки на фарватері не перевищить 72 годин. На цей час буде обмежено судноплавство по Керч-Єнікальському каналу. Коли будівельники підтвердять надійність закріплення арочного отвору, рух суден відновиться у стандартному режимі.



Фото: unian.ua

Остаточний монтаж арки на фарватерні опори займе ще близько місяця.



Фото: unian.ua

Нагадаємо, введення Росією обмежень щодо судноплавства через Керченський канал у зв'язку з будівництвом мосту призводить до збитків українських портів і буде оскаржено в суді, заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

Керченські депутати міськради окупованого Росією Криму на позачерговій сесії 9 серпня передали РФ 42 ділянки землі для будівництва моста через Керченську протоку.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту через заборону Росії судноплавства через Керченську протоку у серпні-вересні 2017 року, пов’язану з незаконним будівництвом Керченського моста.