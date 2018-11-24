Будівельний кран на Андріївському почали демонтувати, - КМДА
"Сьогодні зранку розпочався демонтаж незаконно розміщеного будівельного крану, аби звільнити проїжджу частину. У "охоронців" будівництва столична поліція вилучила 7 одиниць травматичної зброї і затримала молодиків", - заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський на своїй сторінці в Facebook, повідомляє прес-служба КМДА.
Раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи по зведенню скандальної будівлі на Андріївському узвозі 14-16 до повного узгодження проекту з Містобудівною радою та громадськістю, однак будівництво не припинилося, нагадав заступник голови КМДА.
"Якщо забудовник не зробить макет будівлі за скорегованим проектом і не представить його разом з усіма дозвільними документами, що засвідчують законність будівництва, Містобудівній раді столиці, місто винесе на сесію Київради питання про розірвання договору оренди земельної ділянки", - додав він.
Додамо, наприкнці 2016 року на Андріївському узвозі, зокрема на вулиці Фролівській, почали незаконне будівництво багатоповерхівки.
За даними ЗМІ, відповідальна за будівництво — одеська компанія "КАДОР ГРУП" запланувала зведення на вулиці 30-поверхвого будинку, "прикриваючись міжнародною мережею готелів".
У червні 2018 року Київміськрада підтримала загальноміську ініціативу щодо розірвання договору оренди земельної ділянки з орендарем через порушення умов договору, якщо забудовник не врахує зауваження київської влади.
Однак забудовник і компанія замовник будівництва проігнорували рішення влади і продовжили будівництво.
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