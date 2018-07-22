CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одеси невідомі розмалювали будівлі написами антисемітського змісту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Будівлі в Одесі обмалювали антисемітськими написами
Поліція з'ясовує обставини появи на будівлях Одеси написів антисемітського змісту
Фото: od.npu.gov.ua
Як розповіли в поліції, написи виявили сьогодні у Приморському районі міста.
"Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються обставини появи цих написів, а також особа, яка їх зробила. Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці.
Фото: od.npu.gov.ua
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22 07 2018 21:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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