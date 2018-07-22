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Будівлі в Одесі обмалювали антисемітськими написами

Поліція з'ясовує обставини появи на будівлях Одеси написів антисемітського змісту
В Одеси невідомі розмалювали будівлі написами антисемітського змісту.
Будівлі в Одесі обмалювали антисемітськими написами Фото: od.npu.gov.ua

Як розповіли в поліції, написи виявили сьогодні у Приморському районі міста.

"Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються обставини появи цих написів, а також особа, яка їх зробила. Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці.


Фото: od.npu.gov.ua

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22 07 2018 21:28
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