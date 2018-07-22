Будівлі в Одесі обмалювали антисемітськими написами

В Одеси невідомі розмалювали будівлі написами антисемітського змісту.

Як розповіли в поліції, написи виявили сьогодні у Приморському районі міста.

"Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються обставини появи цих написів, а також особа, яка їх зробила. Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці.



Фото: od.npu.gov.ua

Нагадаємо, в Острозі Рівненської області розгромили могилу рабина Махарші.