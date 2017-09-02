Будівлю в центрі Харкова вартістю понад 18 млн. грн повернули у власність Мінагрополітики
"Зараз рішення суду виконано у повному обсязі. Право власності зареєстровано за Міністерством аграрної політики і продовольства України", - йдеться в повідомленні відомства.
Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.
За інформацією джерела "Інтерфаксу" в правоохоронних органах, мова йде про будівлі ДП "Торговий дім "Облагрохимия", розташованому по вул. Космічна.
У 2011 р. в ході банкрутства держпідприємства будівля незаконно вибуло з власності держави і його з порушенням чинного законодавства надали у володіння трьом фізичним особам. Зокрема, власник будівлі - Міністерство аграрної політики та продовольства України, не давало згоди на його відчуження.
Восени 2015 р. прокуратура направила до суду кримінальне провадження за фактом незаконного відчуження державного нерухомого майна. Було встановлено, що директор держпідприємства за попередньою змовою з керівниками приватних підприємств підробив документи. Він створив на папері борг перед підприємцями. Нежитлове приміщення планувалося віддати в рахунок погашення фіктивної заборгованості.
За інформацією начальника відділу прокуратури Харківської області Ігоря Чуба, зараз триває досудове розслідування провадження щодо керівника одного з приватних підприємств, який тривалий час перебував у розшуку. Провадження щодо іншого керівника приватного підприємства, розглядає суд. Прокуратура подала апеляційну скаргу на занадто м'який вирок директору держпідприємства.
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