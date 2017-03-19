Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту в Києві почнеться цього року, – Кличко

У Києві в 2017 році почнеться будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "112 Україна".

"Я провів переговори з німецькою стороною, залучили німецьких інвесторів, фахівців, виділили 200 тис. євро на чітку аналітику мосту. У наступному місяці міністр інфраструктури буде приїжджати до Києва. Упевнений, що ми з мертвої точки зрушимо це питання, і будівництво мосту почнеться цього року", – сказав він.

"Міст будують вже 40 років: документація на міст датована 1979 роком. До сьогоднішнього дня він не побудований, тобто через три роки ми 40 років будемо святкувати. Я сказав: "За три роки ми повинні святкувати відкриття руху цим мостом", – додав міський голова.

У лютому Київська міська рада виділила 625,3 млн гривень на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

Нагадаємо, Повітрофлотський шляхопровід, що знаходиться в районі залізничного вокзалу в Києві, перебуває в аварійному стані.