Будівництво стіни на кордоні Мексики та США обійдеться в 21,6 мільярдів доларів, - ЗМІ
Ціна за будівництво 2000 км стіни перевищує попередні прогнози.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на дані в Міністерстві внутрішньої безпеки США.
Дональд Трамп під час виборчої кампанії називав суму в 12 млрд доларів, а Конгрес суму в 15 млрд.
Журналісти повідомляють, що незважаючи на відмову Білого дому коментувати дану інформацію, відомо що будівництво має бути схвалена Конгресом навесні 2017 року, а розпочатися восени.
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Нагадаємо, 25 січня Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посилення міграційної політики. При цьому президент США продовжує наполягати, що вартість стіни сплатить Мексика.
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