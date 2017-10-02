Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Будівництво стіни на кордоні Мексики та США обійдеться в 21,6 мільярдів доларів, - ЗМІ

Обіцянку побудувати стіну на кордоні двох країн дав президент Дональд Трамп
Будівництво стіни на кордоні США та Мексики обійдеться адміністрації президента Дональда Трампа в 21,6 мільярдів доларів.
Будівництво стіни на кордоні Мексики та США обійдеться в 21,6 мільярдів доларів, - ЗМІ Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Ціна за будівництво 2000 км стіни перевищує попередні прогнози.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на дані в Міністерстві внутрішньої безпеки США.

Дональд Трамп під час виборчої кампанії називав суму в 12 млрд доларів, а Конгрес суму в 15 млрд.

Журналісти повідомляють, що незважаючи на відмову Білого дому коментувати дану інформацію, відомо що будівництво має бути схвалена Конгресом навесні 2017 року, а розпочатися восени.

ЧИТАЙТЕ: Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики

Нагадаємо, 25 січня Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посилення міграційної політики. При цьому президент США продовжує наполягати, що вартість стіни сплатить Мексика.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2017 07:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat