БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБудівництво двох ниток газопроводу "Турецький потік" завершиться в 2019 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Будівництво "Турецького потоку" завершать у 2019 році, - "Газпром"
Перша нитка газопроводу відкриється до березня 2018 року
Фото: EPA
Перша нитка газопроводу відкриється до березня 2018 року. За нею газ буде поставлятися на ринок Туреччини. У 2019 відкриється друга гілка, по якій газ попрямує в країни Південної і Південно-Східної Європи. Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер під час зустрічі з Володимиром Путіним, пише "Інтерфакс".
Протяжність першої гілки "Турецького потоку" складе 937 км. Будівництвом глибоководної частини проекту займається трубоукладач Pioneering Spirit з продуктивністю 3,5 - 5 км на добу.
Нагадаємо, 7 травня російська компанія "Газпром" розпочала будівництво газопроводу "Турецький потік", що проходить в обхід України.
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