Будівництво "Турецького потоку" завершать у 2019 році, - "Газпром" Перша нитка газопроводу відкриється до березня 2018 року

Будівництво двох ниток газопроводу "Турецький потік" завершиться в 2019 році.

Фото: EPA

Перша нитка газопроводу відкриється до березня 2018 року. За нею газ буде поставлятися на ринок Туреччини. У 2019 відкриється друга гілка, по якій газ попрямує в країни Південної і Південно-Східної Європи. Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер під час зустрічі з Володимиром Путіним, пише "Інтерфакс". Протяжність першої гілки "Турецького потоку" складе 937 км. Будівництвом глибоководної частини проекту займається трубоукладач Pioneering Spirit з продуктивністю 3,5 - 5 км на добу. Нагадаємо, 7 травня російська компанія "Газпром" розпочала будівництво газопроводу "Турецький потік", що проходить в обхід України.

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