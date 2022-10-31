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Будівництво залізничного сполучення з Болгарією почала Північна Македонія

Північна Македонія розпочала будівництво залізниці, що сполучає її з Болгарією.
Будівництво залізничного сполучення з Болгарією почала Північна Македонія Фото: "Укрзалізниця"
 
Про це повідомило агентство AP.
 
Проєкт є частиною Пан'європейського коридору VIII, маршруту протяжністю близько 1500 кілометрів від албанського порту Дуррес на заході до болгарських портів Варна та Бургас на сході. Дуррес має морське сполучення з італійським портом Барі.
 
Прем'єр-міністри Північної Македонії та Болгарії, Димитар Ковачевський і Галаб Донєв, взяли участь у церемонії закладення фундаменту в суботу недалеко від міста Куманово.
 
Згідно з намірами, залізничне сполучення між двома сусідами буде завершено до 2030 року.
 
На цьому етапі існують лише одноколійні залізниці в Албанії та Північній Македонії. Колії  відсутні на західному та східному кінцях коридору в Північній Македонії. Болгарську частину завершено.
 
Лінія, будівництво якої щойно розпочалося, має назву "Східний кінець" і включає 89 кілометрів шляхів у Північній Македонії. 
 
Роботи будуть завершені до кінця 2025 року та включатимуть 5,5 кілометра тунелів, залізничних мостів, надземних та підземних переходів, залізничних станцій, а також нову систему сигналізації та телекомунікацій.
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31 10 2022 09:56
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