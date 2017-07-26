Буду сидіти в Києві без громадянства, - Саакашвілі
"А нічого. Буду сидіти тут, у Києві, ніяких проблем. Буду сидіти в Києві без громадянства. Буду просто ходити по Майдану. Я живу тут неподалік", - сказав Саакашвілі в інтерв'ю для "Нового время", яке було проведено напередодні офіційного рішення про позбавлення його українського громадянства.
Саакашвілі винаймає квартиру на одній з вулиць, що виходять до Майдану. Втім, за його словами, вже восени він планує з'їжджати.
"Подивимося, може щось маленьке тут куплю. Нам вдалося продати одну з квартир в Грузії", – пояснив Саакашвілі.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко своїм указом припинив громадянство України екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.
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