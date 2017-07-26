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Буду сидіти в Києві без громадянства, - Саакашвілі

Саакашвілі винаймає квартиру на одній з вулиць, що виходять до Майдану
Екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі напередодні указу Президента Петра Порошенка розповів про те, що він буде робити у випадку позбавлення українського громадянства.
Буду сидіти в Києві без громадянства, - Саакашвілі Міхеїл Саакашвілі

"А нічого. Буду сидіти тут, у Києві, ніяких проблем. Буду сидіти в Києві без громадянства. Буду просто ходити по Майдану. Я живу тут неподалік", - сказав Саакашвілі в інтерв'ю для "Нового время", яке було проведено напередодні офіційного рішення про позбавлення його українського громадянства.

Саакашвілі винаймає квартиру на одній з вулиць, що виходять до Майдану. Втім, за його словами, вже восени він планує з'їжджати.

"Подивимося, може щось маленьке тут куплю. Нам вдалося продати одну з квартир в Грузії", – пояснив Саакашвілі.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко своїм указом припинив громадянство України екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.

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26 07 2017 20:17
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