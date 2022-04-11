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Будь-яка ядерна атака КНДР призведе до кінця режиму Кім Чен Ина – глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Пхеньян припинити ракетні запуски та розпочати серйозний діалог.
Будь-яка ядерна атака КНДР призведе до кінця режиму Кім Чен Ина – глава Пентагону Глава Пентагону США Ллойд Остін

Атака КНДР на США, їхніх союзників або партнерів, зокрема з ядерною зброєю, призведе до кінця режиму північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з південнокорейським колегою Лі Че Супом, передає Politico.

"Будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників і партнерів, включно з використанням нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма", – сказав Остін, згідно з комюніке.

Остін та Лі Чен Суп сказали, що стурбовані останніми запусками ракет КНДР. За словами глави Пентагону, це дестабілізує ситуацію в регіоні.

Міністр оборони США закликав Пхеньян "припинити подібні дії та розпочати серйозний діалог", проте зазначив – Вашингтон наразі не планує змінювати позицію своїх сил у регіоні.
 

КНДР провела новий раунд ракетних випробувань вранці 3 листопада – ракета впала у Японське море. Це сталося за день після запуску рекордної для Північної Кореї кількості ракет – 23.

США та Південна Корея оголосили у відповідь про продовження військово-повітряних навчань. 

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04 11 2022 11:10
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