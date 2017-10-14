Будинок із зображенням Іоанна Павла II в Києві розмалювали свастиками та антипольськими написами

Після фіксації поліцією акту вандалізму комунальні служби Печерського району Києва усунули ці написи

У Києві невідомі залишили антипольські написи на будинку № 2 на бульварі Марії Приймаченко, де в неділю за участю мера Києва та послів Польщі та Ватикану в Україні планується урочисте відкриття муралу з образом святого Іоанна Павла ІІ.

На місце події прибули польські дипломати, які повідомили українських правоохоронців про акт вандалізму, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на РАР.

Після фіксації поліцією акту вандалізму комунальні служби Печерського району Києва усунули ці написи.

За інформацією речника польського посольства в Києві Кароля Язовського, написи на стіні будинку з'явилися, ймовірно, в ніч з п'ятниці на суботу.

Зокрема, вандали намалювали свастику, а також польські написи "стерти це" (usunac to), "Польська собача кров" у різних інтерпретаціях (Polska psa krew, Psa polski krew), "уніати не пройдуть" (Unia nie przejdzie).



Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

У неділю окрім відкриття муралу в Києві відбудуться урочисті заходи з приводу надання колишній вулиці Патріса Лумумби імені святого Іоанна Павла ІІ.

Нагадаємо, цього року двічі було зруйновано пам'ятник загиблим полякам у Гуті Пеняцькій на Львівщині, пошкоджено польські та українські пам'ятники на території Меморіального комплексу "Биківнянські могили", обстріляно з гранатомета генконсульство Польщі в Луцьку, невідомі намагалися спалити польські школу у Мостиськах на Львівщині, розмалювали провокативними гаслами паркан Генерального консульства Республіки Польща у Львові, спаплюжили могили розстріляних польських професорів на Львівщині.

На думку українських силовиків, зазначає "Укрінформ", до цих провокацій причетні спецслужби Росії.