Будинок із зображенням Іоанна Павла II в Києві розмалювали свастиками та антипольськими написами
На місце події прибули польські дипломати, які повідомили українських правоохоронців про акт вандалізму, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на РАР.
Після фіксації поліцією акту вандалізму комунальні служби Печерського району Києва усунули ці написи.
За інформацією речника польського посольства в Києві Кароля Язовського, написи на стіні будинку з'явилися, ймовірно, в ніч з п'ятниці на суботу.
Зокрема, вандали намалювали свастику, а також польські написи "стерти це" (usunac to), "Польська собача кров" у різних інтерпретаціях (Polska psa krew, Psa polski krew), "уніати не пройдуть" (Unia nie przejdzie).
У неділю окрім відкриття муралу в Києві відбудуться урочисті заходи з приводу надання колишній вулиці Патріса Лумумби імені святого Іоанна Павла ІІ.
Нагадаємо, цього року двічі було зруйновано пам'ятник загиблим полякам у Гуті Пеняцькій на Львівщині, пошкоджено польські та українські пам'ятники на території Меморіального комплексу "Биківнянські могили", обстріляно з гранатомета генконсульство Польщі в Луцьку, невідомі намагалися спалити польські школу у Мостиськах на Львівщині, розмалювали провокативними гаслами паркан Генерального консульства Республіки Польща у Львові, спаплюжили могили розстріляних польських професорів на Львівщині.
На думку українських силовиків, зазначає "Укрінформ", до цих провокацій причетні спецслужби Росії.
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