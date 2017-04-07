Будинок найвідомішого наркобарона перетворили на п'ятизірковий готель, - ФОТО

Будинок найвідомішого в світі колумбійського наркобарона, одного з найжорстокіших злочинців XX століття, Пабло Ескобара в місті Тулум (Мексика) перетворили на п'ятизірковий готель Casa Malca.

"Хотіли якось погостювати в будинку колумбійського наркобарона? Тепер ви можете це зробити", - повідомляє GQ India.

Колишній приватний маєток Пабло Ескобара відремонтували і перетворили на пляжний бутик-готель ультра-люкс класу. Перетворенням керував нью-йоркський арт-дилер Ліо Малка.

У готелі 36 розкішних задрапірованих оксамитом номерів та апартаментів, критих барів і терас, і фойє, заповнене екземплярами з приватної колекції сучасного мистецтва Малки - меблі, скульптури, картини та інсталяції - в тому числі роботи Кенні Шерфа, Рафаеля Гомеса, Кіта Харінга, Жан-Мішеля Баскія, Kaws та інших.

Побудований наркобароном у 80-х роках, будинок був покинутий після смерті Дона Пабло в 1993 році. Усамітнена вілла була знову відкрита в 2003 році, а Ліо Малка наткнувся на неї й купив у 2012 році. Спочатку це був еко-готель на 9 спалень для друзів і сім'ї, але з часом Casa Malca розширилася й тепер охоплює більше 180 метрів білих піщаних пляжів Тулума.

Зараз ніч в розкішному житлі, наповненому предметами мистецтва, буде коштувати 1400 доларів.