Будинок найвідомішого наркобарона перетворили на п'ятизірковий готель, - ФОТО
"Хотіли якось погостювати в будинку колумбійського наркобарона? Тепер ви можете це зробити", - повідомляє GQ India.
Колишній приватний маєток Пабло Ескобара відремонтували і перетворили на пляжний бутик-готель ультра-люкс класу. Перетворенням керував нью-йоркський арт-дилер Ліо Малка.
У готелі 36 розкішних задрапірованих оксамитом номерів та апартаментів, критих барів і терас, і фойє, заповнене екземплярами з приватної колекції сучасного мистецтва Малки - меблі, скульптури, картини та інсталяції - в тому числі роботи Кенні Шерфа, Рафаеля Гомеса, Кіта Харінга, Жан-Мішеля Баскія, Kaws та інших.
Побудований наркобароном у 80-х роках, будинок був покинутий після смерті Дона Пабло в 1993 році. Усамітнена вілла була знову відкрита в 2003 році, а Ліо Малка наткнувся на неї й купив у 2012 році. Спочатку це був еко-готель на 9 спалень для друзів і сім'ї, але з часом Casa Malca розширилася й тепер охоплює більше 180 метрів білих піщаних пляжів Тулума.
Зараз ніч в розкішному житлі, наповненому предметами мистецтва, буде коштувати 1400 доларів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа