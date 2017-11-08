Будинок, в якому виріс Гаррі Поттер виставили на продаж
Будинок, у якому, за сюжетом фільму, виріс Гаррі Поттер, знаходиться у середньовічному селі Саффолк у громаді Лавенхем. Будівля, що є однією з найбільш історично важливих у цьому районі, колись належала сімейству де Вер – найбагатшому роду у країні після монарха.
Зараз будинок розділений на дві частини та має шість спалень, передпокої, дві вітальні, їдальню та дві кухні. Крім того, дві спальні мають окремі ванні кімнати. Біля будинку також є сад, відкрита обідня тераса, старі стайні, садові склади та город з курми. Про це пише The Telegraph.
До речі, вхідні двері будинку є другим за популярністю дверним отвором для фото у Британії після офіційної резиденції прем’єр-міністра країни.
Купити будинок Де Вер можна за 995 тис. фунтів стерлінгів ($1,29 млн).
Нагадаємо, в Едінбурзі з'явиться аналог замку з книги про пригоди Гаррі Поттера. Замок призначено для двох молодших дітей Роулінг - дев'ятирічного Девіда і семирічної Маккензі.
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