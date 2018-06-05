Колишній буковинський чиновник помер під час отримання хабара
Військова прокуратура спільно з працівниками СБУ викрила злочинну групу місцевих чиновників на чолі із заступником начальника управління водних ресурсів річок Прут та Серет. Посадовець вимагав 17 тис. доларів від приватного підприємця за дозвіл на видобуток органічних добрив на водних об'єктах області. Під час передавання другої частини грошей – 15 тис. доларів – його затримали разом з посередником – екс-головою органу місцевого самоврядування.
Посередник також мав отримати процент з хабаря, однак, як повідомляє ТСН, під час затримання йому стало зле. Оперативники викликали швидку, а до приїзду медиків намагалися надати першу допомогу чоловікові, утім той помер у кареті швидкої допомоги. Причиною, за попередньою інформацією, став серцевий напад.
За словами військового прокурора Чернівецького гарнізону Петра Бойка, чоловікові стало зле тоді, коли відкрився багажник і він побачив багато грошей.
Правоохоронці встановлюють й інших причетних до злочинної схеми посадовців області. Перевіряється причетність як низки посадових осіб органів місцевого самоврядування, так і державної влади.
Фото: vpzhr.gp.gov.ua
Фото: vpzhr.gp.gov.ua
Фото: vpzhr.gp.gov.ua
Фото: vpzhr.gp.gov.ua
Нагадаємо, співробітники Управління внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури затримали на хабарі майора СБУ.
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