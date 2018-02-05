Було дві бійки: Найєм розповів подробиці нападу на себе

Народний депутат Мустафа Найєм, якого побили у результаті конфлікту на дорозі, заявив, що бійок було дві.

Інцидент почався о 17:25. Після перших ударів, які були о 17:37, Найєм побіг за нападниками до вулиці Скоропадського. Там сталася друга бійка.

"Спочатку вони побігли в Метроград, потім забігли в Арену, бігали там, потім вибігли з Арени на Скоропадського. Там мене наздогнав ще один ззаду, повалив на проїжджу частину. Потім я побіг за ним, наздогнав, стрибнув на нього і вже не пам'ятаю як, впав головою на асфальт – у мене там забій сильний, і вже на землі вони били втрьох ногами недовго", - зазначив нардеп, інформує "Українська правда".

У другому епізоді брав участь Тімербілатов Умал Русланович, який згодом був затриманий.

Найєм висловив здивування, як учасник першого епізоду бійки Магомед-Амін Саїтов встиг вилетіти з Києва.

"Інцидент почався о 17:25 – це був мій перший дзвінок в поліцію, потім ми ще хвилин 10 сперечалися, потім приїхав цей хлопець (імовірно, Магомед-Амін Саітов – ред.) і стався удар, потім ми з цим хлопцем гналися один за одним хвилин 15. Це вже шоста з чимось. Він не міг фізично дістатися до аеропорту і сісти на рейс. Це нереально за часом – доїхати до Борисполя або Жулян, встигнути на реєстрацію та полетіти. Я вже не кажу про документи", - додав він.

Нагадаємо, київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").