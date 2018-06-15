Бундестаг ухвалив нові правила возз'єднання родин біженців
Про це повідомляє DW.
Встановлюється обмеження: загалом до ФРН з метою возз'єднання таких родин має приїжджати до тисячі біженців на місяць.
370 депутатів підтримали пропозицію уряду, 279 проголосували проти.
Нові правила почнуть діяти з 1 серпня.
До найближчих родичів належать дружина або чоловік, діти, а також батьки неповнолітніх біженців. Пріоритетним буде переїзд до ФРН маленьких дітей, важкохворих або людей, які стикаються з політичним переслідуванням на батьківщині.
Опозиційні депутати і правозахисники розкритикували нові правила як "колесо фортуни з шансом для небагатьох", оскільки на сьогодні в диппредставництвах ФРН за кордоном вже є 25 тис. запитів на призначення дати подання відповідної заяви. У фракції Зелених наголосили, що правила не пояснюють, за яким саме принципом відбиратимуть тисячу родичів на місяць, які мають право приїхати.
Питання возз'єднання сімей біженців спричинило гостру дискусій під час укладання коаліційної угоди між консерваторами та соціал-демократами в Німеччині. На обмеженні кількості родичів біженців, які мають право прибувати до ФРН, жорстко наполягали представники ХСС.
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